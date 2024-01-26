نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا لـ منتقدي سبوع ابنته: "ربنا يديني وأعمل تاني وأغيظكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لكل منتقدي الاحتفال بسبوع ابنته، قائلًا: “ربنا يديني واعمل تاني والناس تتغاظ تاني، بس أنا مش بتعمد أضايق حد، وفيه ناس بتعمل أكتر من كده وبقول ربنا يديني وأعملها أكتر وأكتر وربنا بيديني، اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته”.

وأضاف بيكا خلال تصريحات تليفزيونية قائلًا: “أجري ورا حلمك عشان توصل، واشقى فيه، فيه ناس عاوزة يروحلها الرزق لحد البيت”.

وكان قد وجه مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا لزملائه منهم مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، مشيرًا إلى أنهم إذ اجتمعوا في أغنية واحدة سيحققوا نجاحًا كبيرًا.

وقال حمو بيكا خلال استضافته مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف على قناة النهار: إحنا لو اجتمعنا إحنا التلاتة مش هيبقى فيه حد على الساحة لو مكنتش هتزلزل العالم بحق، أنا بقولهم إحنا لو اجتمعنا في أغنية، مصر مش هتسمع غيرنا تاني، إحنا عملنا أغاني كتير ناجحة ومنها شمس المجرة وصاحبي ده دراعي.

أما عن خلافاته السابقة معهم، أردف حمو بيكا: ممكن أرد عليهم، بس ردي بيبقى مش قصدي حاجة، وبيزعلوا مني ومبرضاش أرد غير في وقت معين وهما أخواتي وبحبهم.

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام يقدم برنامج" ورقة في ملف" عبر شاشة قناة النهار، ويتذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.