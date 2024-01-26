نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلا رشدي: أنا وزوجي عملنا فرحنا إجباري بعد ضغط الأهل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هلا رشدي ضيفا في برنامج “معكم مني الشاذلي” الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عير شاشة ON.

وأعادت هلا رشدى عن تفاصيل ذكرياتها خلال حفل زفافها معلقة: "أنا وأحمد ماكناش عاوزين نعمل فرح، وناخد الفلوس ونروح ننبسط بس أهلى وأهله كانوا مصممين".

وأكدت هلا رشدي أن ميكاب أرتيست تأخرت كثيرًا في يوم الفرح، ولم يتم إجراء جلسة التصوير، وقالت: "رغم التأخير، قررت عدم الاهتمام به والتركيز على الاستمتاع بلحظات الفرح بعد انتهاء الفرح، شعرنا بقمة السعادة، وكان اختياري لأول فستان فرح سهلًا دون الحاجة إلى البحث الطويل".

صرحت هلا رشدى بأنها تتمتع بعلاقة قوية مع والدها، مشيرة إلى أنهم ثلاث بنات وولدين، وتقول: "دائمًا يعبر والدي عن رغبته في أن يكون الأبناء كلهم بنات، وهذا يجعلنا نشعر بالقيمة والأهمية في عيون