بيتر ميمي عن مسلسل "الحشاشين": اتصور في 3 قارات.. وانتظروا عمل يليق بالوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المخرج بيتر ميمي لمسلسل "الحشاشين" الذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام.

ونشر صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلًا: “متبقى ٤٠ يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الاخطر فى التاريخ”.

مسلسل اتصور فى ٣ قارات، الاف من قطع الملابس والاف من قطع السلاح..انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

منشور بيتر ميمي

ما هي تفاصيل مسلسل "الحشاشين" ؟

وتدور أحداث المسلسل حول أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم.

وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي لكن تم تأجيله بسبب ضخامة إنتاجه.

بيتر ميمي يشارك في السباق الرمضاني بـ “الحشاشين” و"بيت الرفاعي"

وفي سياق متصل يذكر أنه يشارك المخرج بيتر ميمي بعملين دراميين في رمضان 2024، فالعمل الأول هو مسلسل "الحشاشين" وهو من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، والعمل الثاني هو مسلسل "بيت الرفاعي" وهو من تأليف بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة.

ما هي تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي"؟

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار إجتماعي شعبي، ويجسد الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل شخصية دكتور يدخل في صراعات مع أحمد رزق.

وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ماجدة منير، إيناس كامل، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

ما هي آخر أعمال المخرج بيتر ميمي ؟

والجدير بالذكر آخر أعمال المخرج بيتر ميمي فيلم بيت الروبي، والذي كسر حاجز التوقعات في شباك التذاكر السينما حيث بلغت الإيرادات نحو ١٢٠ مليون جنيه، وجسد كريم عبدالعزيز خلاله شخصية الأستاذ الجامعي إبراهيم الروبي الذي يتحول إلى إنفلونسر، فيما ظهرت نور اللبنانية بدور زوجته وتعمل دكتور أمراض نسا.