نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي ينشر صورة له برفقة إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المطرب محمود الليثي صورة له برفقة الإعلامية إسعاد يونس من برنامج “ إسعاد يونس” عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب الليثي: “وش السعد النجمه اسعاد يونس”، فيما لاقى منشوره رواجا بين جمهوره الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية.

"الجدع"

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية أحدث أغنياته التي يبدأ بها العام الجديد باسم "الجدع".

والأغنية من تأليف وألحان محمود الليثي في تجربة مختلفة، وهي من توزيع باسم منير ومن إنتاج شركة ميوزك دايوتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ

كلمات الأغنية

بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة

طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين

مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان

وخيانة كدة علني ووشوش زى الألوان

من ناس كتير قلبى اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم

خداعين جراحين قولولى بس أروح لمين

أخوك يشرف بلد

وطرح الليثي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أخوك يشرف بلد” بالتعاون مع المطرب الشعبي عمر كمال، من فيلم حمص وحلاوة، والأغنية منكلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.