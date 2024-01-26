نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي أب لـ 6 أبناء في مسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم" ويشاركه بطولة المسلسل الفنانة حلا شيحه، نشوي مصطفي، مايان السيد، محمود حافظ وغيرهم من النجوم، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

ويقوم بدور ابناؤه كلًا من نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، آدم وهدان، مني زاهر، ريمون توفيق.

خالد النبوي

ومسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي، وسبق وقد قدمت رواية "إمبراطورية ميم" عام 1972 من إخراج حسين كامل وكان من بطولة الفنانة فاتن حمامه وأحمد مظهر.

ما هي تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم ؟

مسلسل "إمبراطورية ميم" يشهد تعاونًا ثانيًا بين النجم خالد النبوي وكل من المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، حيثسبق لهما العمل معًا في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عُرض في رمضان 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.

ما هي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ؟

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربيةوالتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم.

ما هي تفاصيل رواية "إمبراطورية ميم" ؟

الرواية الأصلية التي حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

ما هي آخر أعمال الفنان خالد النبوي؟

وفي سياق متصل يذكر أنه آخر أعمال الفنان خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.