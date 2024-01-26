نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الحلو: إحساس صعب إن يكون عندك بنت وتتجوز.. وهلا رشدي ترد: "حسيت بدفا الأبوة وأنا بغني معاك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد الحلو، عن شعور الآباء لدى زواج بناتهم ورحيلهن إلى بيت الزوجية، وذلك خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة ON.

محمد الحلو: إحساس صعب إن الأب يكون عنده بنت وحد يجي يتجوزها وياخدها

وقال محمد الحلو: "مع إني مخلفتش بنات بس إحساس صعب إن الأب يكون عنده بنت وبعدين واحد يجي يتقدم لجوازها وياخدها".

محمد الحلو: وأنا بغني في الاستوديو حسيت إن هلا بنتي

وأكمل: "وأنا بغني والفنانة هلا رشدي معايا في الاستوديو حسيت إنها بنتي، حتى انتي يا منى الشاذلي بنتي وباعتبرك بنتي"، لتعلق منى الشاذلي: "طبعا ربنا يخليك أستاذ محمد".

وفي نفس السياق، ردت هلا رشدي علي حديث النجم محمد الحلو قائلة: "حسيت بدفا الأبوة وانا بغني مع الفنان محمد الحلو أغنية الخير والبركة، ونزلنا الأغنية في الشتاء علشان تدفي الناس".

هالة رشدي تكشف بداية غنائها

ويذكر أن شاركت هالة رشدي قصة بدايتها في الغناء حيث اكتشفت جمال صوتها أثناء حفلة مدرسية، حيث كانت تدرس الموسيقى، ورغم عدم رفع يدها للغناء، إلا أن معلم الموسيقى أصر على أن تجرب، فأبهرت الجميع بصوتها، ومن ثم اكتشفها المايسترو سليم سحاب، مما فتح بابًا لمستقبلها الفني.