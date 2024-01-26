هلا رشدي عن أغنية "الخير والبركة": ليها تأثير إيجابي.. ومحمد الحلو رمز للأبوة

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أحمد جودة - القاهرة - حل المطرب محمد الحلو برفقة الفنانة هلا رشدي ضيفان على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، عبر شاشة ON.

هلا رشدي: أغنية "الخير والبركة" ليها تأثير إيجابي

وتحدثت الفنانة هلا رشدي عن تعاونها مع الفنان محمد الحلو في أغنية "الخير والبركة"، مشيرة إلى أن فكرة الدويتو جاءت لابتكار شيء جديد، حيث أكدت أن الأغاني التي تجمع بين الأب وابنته لا تحمل طابع الحزن والبكاء الشائع، وأوضحت أن الأغنية لديها تأثير إيجابي.

وأشارت هلا رشدي إلى أن الأغنية تحمل مشاعر مؤثرة ولكن بروح مبهجة، موضحة أنهم ابتغوا رمزًا للأبوة عند اختيار الفنان محمد الحلو لتنفيذ الدويتو.

أعمال هلا رشدي

ويذكر ان طرحت هلا رشدي أحدث أغنياتها بعنوان راحة، أكتوبر الماضي، بالتعاون مع جيتاريست محمود صيام، والذي شاركها الغناء، وذلك بعد فترةراحة طويلة لإصابتها بالأحبال الصوتية.

كما أن انطلاقة هلا رشدي الفنية جاءت من خلال فرقة أيامنا الحلوة حسبما قالت في تصريحات لبرنامج "بيت للكل" المذاع عبر القناةالأولى بالتليفزيون المصري، موضحة: "المايسترو محمد عثمان، من الناس التي تحب كل ما هو جديد ومختلف، وأتى من كل بستان زهرة،حتى قدم للفن بوكيه ورد مكتمل من المغنيين كل في مجاله".

ويذكر أن آخر أعمال محمد الحلو هو غنائه لتتر مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.