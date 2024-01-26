نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على نغمات "إنت اختيار".. أروى تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة أروى بالظهور برفقة زوجها، من خلال مشاركة صورة لهما واختيار وضع أغنية “إنت اختيار” للنجم تامر حسني من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "حبيبي وأهم حد بحياتي هو سندي وحبيبي وروحي وابو بنتي... شكرا حبيبي على كل شئ بتعمله معي".



وأضافت: "شكرا لتفهمك لكل الظروف ودعمك وحبك لي".



تعليقات الجمهور على منشور أروى

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، متمنين لهم حياة سعيدة.

آخر أعمال أروى

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أروى أغنية هنيالو، والتي حازت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزوله.

وجاءت كلمات أغنية هنيالو

والله هنيا له يا بخته في حاله

اللي جلس قربك أو شافك قباله

والله هنيا له يا بخته في حاله



اللي جلس قربك أو شافك قباله

اللي سهر ليليك تحكي له يحكي لك

اللي سهر ليليك تحكي له يحكي لك

عمره ما بيشيلك لو مرة من باله

عمره ما بيشيلك لو مرة من باله

والله هنيا له يا بخته في حاله

اللي جلس قربك أو شافك قباله

إيوة إيوة، إيوة

إي هي إي هي إي

يلاه، يلاه، يلاه

اللي عرف مرة إحساسك وطيبك

يدعي في كل عمره حظه له يجيبك

اللي عرف مرة إحساسك وطيبك

يدعي في كل عمره حظه له يجيبك

يا عيوني من مثلك في روعتك كلك

يا عيوني من مثلك في روعتك كلك

بخته اللي يوصل لك وكل عمره يحلى له

بخته اللي يوصل لك وكل عمره يحلى له

يا بخته في حاله

اللي جلس قربك أو شافك قباله

من قلبي أتمناه يا حلمي الوردي

أعيش في جنة وتكون لي وحدي

من قلبي أتمناه يا حلمي الوردي

أعيش في جنة وتكون لي وحدي

من يوم لاقيتك ياما تمنيتك

من يوم لاقيتك ياما تمنيتك

قلبي يقول ليتك إنت اللي تبقى له

قلبي يقول ليتك إنت اللي تبقى له

والله هنيا له يا بخته في حاله

اللي جلس قربك أو شافك قباله إيوة

إي، إي، إي، إي، إي، إي

