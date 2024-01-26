لُقبت بالسندريلا وحمت من الأمومة.. معلومات عن سعاد حسني في ذكرى ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 26 يناير ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسني، التي تعتبر من أبرز النجمات في تاريخ السينما المصرية،والتي تميزت بالمرح وخفة الدم من رغم الظروف القاسية التي مرت بها.

ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز كواليس سعاد حسني الشخصية والفنية.

ولادة ونشأة سعاد حسني



وُلدت الفنانة سعاد حسني في 26 يناير عام 1943 بحي بولاق بمصر لعائلة فنية، حيث كان والدها عاشقًا للفن ويعمل خطاطًا، وهي أيضًا شقيقة الفنانة نجاة الصغيرة،كان ترتبيها العاشر بين 16 أخا وأختا معظمهم غير أشقاء.



نقطة الانطلاق ناحية الشهرة

بدأت السندريلا مشوارها مع الفن منذ طفولتها حينما اكتشفها مقدم برامج الأطفال الشهير بالإذاعة المصرية "بابا شارو" لتشارك ببرنامجه، وعقب ذلك اكتشفها الشاعر عبدالرحمن الخميسي والذي جعلها تشارك في مسرحيته "هاملت" لـ شكسبير ثم ينفتح لها عالم السينما على يد المخرج هنري بركات والذي رشحها لتجسيد دور البطولة في فيلم حسن ونعيمة عام 1959 لتنطلق بعالم السينما، وفي سنوات قليلة تصبح من أهم نجمات الوطن العربي.

كانت سعاد حسني تتمتع بشخصية قوية وجريئة، وكانت تعتبر رمزًا للجرأة والاستقلالية في المجتمع المصري. كانت تتميز بأداءها القوي والعفوي، وكانت قادرة على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة وتجاوزت العديد من التحديات التي واجهتها في صناعة السينما.

أهم أعمالها



نجحت سعاد في خطف قلوب الجماهير على الشاشة وتم ترشيحها في العديد من الأدوار التي تحتاج لفتاة في مقتبل العمر تتمتع بالرقة، فقدمت "إشاعة حب، السفيرة عزيزة، غصن الزيتون، عائلة زيزي، الجريمة الضاحكة، فتاة الاستعراض، صغيرة على الحب".

غول التمثيل



بعد فترة وجيزة، غيرت سعاد جلدها من أدوارها الفتاة الرقيقة، لتبدع في اختيار شخصيات مركبة وأفلام تحمل قيمة فنية، وبالفعل قدمت شخصية إحسان في "القاهرة 30" مع المخرج صلاح أبو سيف عام 1966 وهو الفيلم الذي رصد فساد الحكومة فترة الثلاثينيات من القرن الماضي والمقاومة الشعبية، ثم "الزوجة الثانية، نادية، بئر الحرمان، غروب وشروق، الكرنك، شفيقة ومتولي".

عدد أعمال سعاد حسني

وبلغ عدد الأعمال التي شاركت فيها الممثلة الراحلة 92 عملا عبر مشوار امتد لنحو 32 عاما في عالم التمثيل،

وتعاونت سعاد حسني مع العديد من أبرز المخرجين والممثلين في مصر، وقدمت أدوارًا لا تنسى في العديد من الأفلام الكلاسيكية،



بجانب نجاحها في السينما، حققت سعاد حسني أيضًا شهرة كبيرة كمغنية. قدمت العديد من الأغاني الناجحة التي لا تزال محبوبة حتى اليوم