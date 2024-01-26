نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد الحلو يتصدر مؤشرات بحث جوجل ط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجم محمد الحلو تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره برفقة المطربة هلا رشدي ببرنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة أون، وكشف الحلو عن كواليس تعاونه مع المطربة هلا رشدي بأغنية الخير والبركة



وقال محمد الحلو: "وأنا بغنى الأغنية في الاستوديو مع هلا رشدي حسيت إنها بنتى خلاص".



فيما قالت هلا رشدي: "لما فكرنا في الأغنية بندور على رمز يكون أب أوى ولما تسمعه صوته دافئ، وكان الاختيار للفنان الكبير محمد حلو، ونزلناها في الشتاء".

هلا رشدي تكشف عن فكرة أغنية الخير والبركة

وتابعت:"الفكرة جاتلى إن دايما الأغانى اللى فيها العروسة والأب بتكون العروسة بتبكي أو والدها، فقلنا نعمل حاجة تكون حلوة ومؤثرة برده بنفس الوقت".

محمد الحلو يفاجئ جمهوره بهذا الشئ

وكشف الفنان محمد الحلو عن أصوات عائلته وقال: "والدى كان صوته حلو، وعيلتى كلها بتغنى وأصواتهم حلوة بس عندهم مشكلة إنهم لُدغ في الـ 28 حرف، يعنى متفهميش كلمة، لكن أنا اخدت لسان أمى".

محمد الحلو:والدتي كانت نفسها تغنى زمان بس والدى كان مانع هذا الموضوع



وأكد: "والدتى لم تكن من عيلة الحلو وكانوا زمان في أفراح العيلة بيصمموا إنها تغنى في الفرح عشان كان صوتها حلو، وكانت نفسها تغنى زمان بس والدى كان مانع هذا الموضوع".



آخر أعمال محمد الحلو

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد الحلو أغنية الخير والبركة، والتي حازت على إعجاب الجمهور فور نزولها.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /اخر حاجه كنت اتخيلها

البيبى اللى كنت شايلها

بايديا الليلة بوصلها

لدنيا جديدة والله يعينها

والأستاذ ده بقى يهننها

انت الخير والبركة الحب الأول انت السند

اللى بحبه ف زعله ف طيبته ولما غضب وعند

صاحب الفضل بجد عليا

واللى اديله عينيا شويه

واديله اكتر منها

هى اللى ف حضنى بقعدها

رحله ومرت عمال اعيدها

ايه اصعب من حد ياخدها

واللى مصبرنى هيسعدها

انت الخير والبركة الحب الأول انت السند

اللى بحبه ف زعله ف طيبته ولما غضب وعند

صاحب الفضل بجد عليا

واللى اديله عينيا شويه

واديله اكتر منها

اخر حاجه كنت اتخيلها

البيبى اللى كنت شايلها

بايديا الليلة بوصلها

لدنيا جديدة والله يعينها

والأستاذ ده بقى يهننها