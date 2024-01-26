نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثناء يحصده دور توبي ستيفانس في مسلسل Percy Jackson And The Olympians في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم النجم توبي ستيفانس لأبطال مسلسل Percy Jackson And The Olympians، في شخصية "بوسايدن"، وظهر بإطلالة غير معهودة.

وتقول ديلي ميل، أن ستيفانس حصل على ثناء من العديد من متابعي المسلسل الجديد الذي تم بثه عبر منصة ديزني بلص وحصدت الحلقة الافتتاحية لمسلسل Percy Jackson And The Olympians نسب مشاهدات قياسية عبر منصة ديزني بلص.

المسلسل يطرح مستوحى من قصص الخرافات الاغريقية الشهيرة، والتريخ الاغريقي، بتجسيد شخصية بيرسي جاكسون، ووفق ديد لاين، المسلسل في افتتاحيته حقق مشاهدات بلغت 26 مليون مشاهدة على منصة ديزني بلص.

و أيضا كان قد نجح الإعلان الترويجي لمسلسل Percy Jackson And The Olympians في حصد نسبة مشاهدات قياسية في وقت قصير، ووفق ديد لاين، المسلسل الذي طرح للعرض عبر منصة أمازون برايم، سيكون نسخة جديدة من عمل سينمائي طرح بالعنوان نفسه.

وحقق الاعلان الترويجي للمسلسل مشاهدات وصلت لـ 84 مليون مشاهدة خلال 10 ايام فقط من طرحه.

جديد أخبار الدراما في هوليوود

وضمن أحدث اخبار مشاريع الدراما في هوليوود، ما يقوم به الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو من مفاوضات مع شركة الانتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية، والقصة ستكون في اطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقا.