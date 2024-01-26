نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الترويجي لفيلم جيك جلينهال الجديد Road House في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم جيك جلينهال، الذي يعتبر نسخة معادة من عمل كلاسيكي يحمل العنوان نفسه، هو Road House.

ونقلت ديلي ميل، البوستر الترويجي للفيلم الجديد، الذي يعاد انتاجه بعد طرحه سابقا في نسخة كلاسيكية خلال فترة ثمانينات القرن الماضي.

والنسخة الجديدة التي من المقرر صدورها خلال عام 2023 الجاري من فيلم Road House، سيجسد بها جيك جلينهال شخصية باسم بالتون، ويشارك في بطولتها كونور ماكجريجور ويشارك في البطولة ايضا، كل من دانييلا ملشيور، ولوكسا كيج، وبيلي ماجنسون، وبوب مينيري.

النسخة الكلاسيكية

النسخة الكلاسيكية التي طرحت من هذا الفيلم، كانت من اصدار عام 1989، وشارك في بطولتها، باتريك سويزي في شخصية جون دالتون، وسام إليوت في شخصية ويد غارجيت، وكل من كيلي لينش، وبن جازارا، وجيف هيلي، وجولي مايكلز في دور دينيس.

جديد هوليوود

و يأتي ضمن أحدث أخبار هوليوود بين أبرز الاعمال السينمائية المنتظرة، طرح شركة ديزني للقطات الترويجية الأولى من فيلم بيتر بان الجديد، والفيلم الجديد سيكون بعنوان "بيتر بان وويندي"، ومن المقرر طرحه للعرض في يوم 28 ابريل المقبل، ويشارك في بطولته الكسندر مولوني في دور بيتر بان، وايفر اندرسن في دور ويندي.

ويارا شهيدي في دور تينكر بيل، وجود لو في دور كابتن هوك، واليسا وابناتانخ، وجيم جافيجان وأيضا، وقعت النجمة سيجورني ويفر على عقد للانضمام لأبطال عمل سينمائي جديد سيكون من انتاج شركة أبل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، المشروع السينمائي الجديد، أعلن عنه بعنوان The Gorge، وستشارك سيجورني ويفر في بطولته بجانب فنانين شباب بارزين هم مايلز تيلر، وأنيا تايلور.