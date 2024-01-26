نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبؤات بافتتاحية ضخمة لفيلم Fighter بشباك التذاكر الهندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت تنبؤات للخبراء بتحقيق فيلم Fighter الجديد لهيرثيك روشان افتتاحية ضخمة في صالات العرض السينمائية وشباك التذاكر الهندي، ووفق ديد لاين، جاءت تبؤات الخبراء بتحقيق الفيلم، لايرادات تقدر بـ 25 كرور بالعملة الهندية، بعد طرحه رسميا امس الـ 25 من يناير.

و تم الكشف رسميا عن مدة عرض فيلم Fighter الجديد للنجم هيرثيك روشان، وديبيكا بادوكون، والذي تدور أحداثه حول سلاح الجو الهندي، ووفق موقع انديا توداي، الفيلم ستكون مدة عرضه الرسمية هي ساعتان و46 دقيقة، ومن اخراج سيدهارث اناند.

وشهدت بوليوود احتفالية مميزة لطرح الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter، أحدث الاعمال السينمائية للنجم هيرثيك روشان، ونقل موقع انديا توداي، لقطات من الاحتفالية التي شهدت اطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد بحضور صناعه.

وكان قد طرح البوستر الترويجي النهائي للفيلم الجديد المنتظر لهيرثيك روشان بعنوان Fighter، مع الاعلان عن مدة عرض الفيلم، ووفق إنديا توداي، تم الإعلان عن أن مدة عرض الفيلم تستمر حتى ساعتين و40 دقيقة، على أن يطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة للعرض.

تفاصيل عن العمل

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا" وأيضا تقرر رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق انديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلا عام 2025 المقبل، وسيكون من انتاج شركة انتاج Yash Raj Films من عالم الجاسوسية، ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطا باعمال سينمائي اخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة، وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.