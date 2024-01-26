نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جون سينا يستعد للعودة من جديدة لعالم المصارعة WWE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق النجم الكبير جون سينا محبيه، بعودة مرتقبة لعالم المصارعة wwe، في محاولة للعودة لمجال المصارعة قبل بلوغه سن الـ 50 عام، ووفق ديد لاين، تحدث سينا عن عودته لعالم المصارعة تكريما لمسيرته، بعد امتهانه للعمل السينمائي بهوليوود وتحقيقه لمسيرة فنية ناجحة حتى الآن.

وتستعد النجمة الهندية بريانكا شوبرا لمشروع سينمائي جديد سيكون من انتاج شركة امازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار، ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس البا في ادوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر ان تدور احداثه حول ازمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.

مشروع جديد لـ إلبا

وهذا الفيلم الجديد، يأتي بعد احتفال إدريس إلبا بطرح فيلمه الجديد 'Luther: The Fallen Sun، المستوحى من عمل تليفزيوني يحمل العنوان نفسه، والفيلم الجديد لإدريس إلبا تعرض لهجوم من النقاد، وهو الفيلم المقتبس من قصة مسلسله الناجح Luther والذي طرح بالعنوان نفسه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم الجديد، كان مشروع مخفق بكل المقاييس، وما كان يجب على إدريس إلبا القيام به، وبحسب ما نقلته ديلي ميل، من انتقادات طالت الفيلم الجديد لإدريس إلبا، فإن الفيلم لم يرتقى لمستوى المواسم التي طرحت من العمل التليفزيوني الأصلي.

الانتقادات وصفت أداء ادريس ألبا، وكأنه كان يحاول تقديم أداء لشخصية جيمس بوند، في اشارة للاداء الهزلي له ضمن الأحداث.