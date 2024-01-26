نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني ضيفة معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة افتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحل وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة ON، اليوم الجمعة.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء أبرز السمات المميزة للمعرض هذا العام في ظل وجود النرويج كضيف شرف لهذه النسخة بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتيسير على رواد المعرض.

وتتضمن الحلقة حديثا حول اختيار شخصية المعرض الدكتور سليم حسن وإعادة طبع موسوعته الشهيرة "مصر القديمة" وكذلك اختيار عناوين كتب نادرة لإعادة طبعها تقديمها للجمهور.

وتحدثت الوزيرة خلال اللقاء عن العدد الكبير للناشرين الموجودون بالمعرض بالإضافة للأنشطة والفاعليات التي تشهدها النسخة 55 من المعرض وكذلك عن شعار المعرض هذا العام وطريقة تصميمه والرمزية والدلالة فيه.

وتتضمن الحلقة فقرة خاصة مع سائقى الشاحنات الذين ينقلون المواد الغذائية والمساعدات إلى قطاع غزة في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع والأراضي الفلسطينية الذي يهدف لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

ويتحدث عدد من السائقين خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم من وإلى الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني.