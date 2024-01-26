نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تتصدر تريند مؤشرات بحث السعودية لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم النجمة أنغام تريند محركات بحث جوجل السعودية، نظرًا لظهورها بحفلها أمس السعودية وحصولها على الجنسية السعودية.





كما أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها بعد حصولها على الإقامة الذهبية في المملكة بعد حفلها في موسم الرياض.

وقالت الفنانة في مقطع فيديو عقب الحفل:" شكرًا للسعودية وشكرًا على الإقامة الذهبية، شرف كبير ليا إني أخد الإقامة الذهبية في المملكة، ولو إني بشوف إني بنت من بلدهم وعمري ما حسيت إني غريبة عن البلد ولا أهلها."

وأضافت:"تقدير المملكة واحترامها للفنانين خصوصًا الفنانين المصريين على رأسي وعلى رأسنا كلنا، وشرف لينا."

وكانت المملكة قد منحت المطربين المصريين أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية، وذلك خلال حفلهما بعنوان حوار غنائي الذي يقام ضمن حفلات موسم الرياض.

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية خليني شوية، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /من أول ما ابتدينا في الكلام في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام، أوام

إحساس غريب صعب أقوله أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كأني روحي واخذة ع المكان

كل اللي جوة مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

أنا كل حاجة نفسي فيها فيك

ما بقتش بخاف حبيبي غير عليك

فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك

وبين إيديك كل حياتي حياتي

صدقني أنا عشت حبك من سنين

من قبل اليوم ده ما كنت عارفة إنت مين

ودي حاجة صعب تحصل مرتين

إنت اللي جاي وذكرياتي

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

