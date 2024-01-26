نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحترم.. خالد جلال ينعى العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي المخرج خالد جلال، الوزير الأسبق العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي حيث نشر صورة له وعلق عليها “المحترم العامري فاروق في ذمة الله رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وغفر لك و وسع مدخلك وثبتك عند السؤال والهم اسرتك والهمنا الصبر والسلوان”.

العامري فاروق

شائعة وفاة العامري فاروق

من جانب آخر تداول في الأيام الأخيرة الماضية شائعة وفاة نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق ولكن خرج شقيق العامري فاروق خالد فاروي عن صمته وعلق " أخي العامري لازال على قيد الحياة.. إذا حدث شئ أحنا اخواته أول ناس هتعلن.. ازاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة.. ده حاجة مش بتستخبى".

آخر أعمال خالد جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد جلال مسرحية “أنستونا ” والتي حققت نجاحًا ساحقًا خلال ليالي عرضها.

أبطال مسرحية “ أنستونا”

شارك في بطولة مسرحية “ أنستونا” الفنانة دنيا سمير غانم يومي فؤاد، الفنان كريم عفيفي، الفنان القدير سامي مغاوري، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنان مريم السكري، الفنانة بسنت صيام، الفنان محمد سراجو من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال