نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. محمد هنيدي يكشف عن تفاصيل منع تصوير 'صعيدي في الجامعة الأمريكية' داخل الحرم الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن أمس عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا.





حكاية منع تصوير "صعيدي في الجامعة الاميركية" داخل الجامعة





كشف الفنان محمد هنيدي عن حكاية منع تصوير فيلمه صعيدي في الجامعة الأمريكية داخل الجامعة، وذلك اثناء حلوله ضيفًا مع الإعلاميمحمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد"، المذاع عبر قناة CBC.

وقال هنيدي بعد أن منع تصوير فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" داخل أسوار الجامعة، بسبب رفضهم للتصوير هناك مما اضطر المخرج سعيد حامد إلى اللجوء إلى حيلة.





وأوضح الفنان محمد هنيدي سبب رفض الجامعة الأمريكية لتصوير الفيلم داخلها، فقال: "كان في حاجة مفهومة غلط إن الصعيدي هيتريقعلى الجامعة الأمريكية، وكنا ممنوعين من التصوير، فاستخدمنا ميكروباص بستائر سوداء على طريقة الكاميرا الخفية، وكان المطلوب إنيأنزل وأدخل الجامعة، وسعيد حامد يصور لافتة الجامعة الأمريكية فقط".



وأضاف: "لو شوفتوا الفيلم دلوقتي هتلاقوا ميكروباص أحمر بستائر سوداء، وفعلا نزلت بالبدلة الصفراء والشنطة، ودخلت والأمن قامواوقالوا ستوب، وقلت لهم مفيش حاجة آسفين وسلامه عليكم".

وتابع: "بعد عرض الفيلم الجامعة الأمريكية كانت أول جهة كرمتني، ومهما عملت أفلام يظل صعيدي له حالة خاصة".

آخر أعمال محمد هنيدي

يعد فيلم "مرعي البريمو" من آخر أعمال النجم محمد هنيدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارةالبطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



وشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" كل من محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.