فيلم "عادل مش عادل" يتصدر منصة اكس ويحصد ردوود أفعال إيجابية

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم "عادل مش عادل" للنجم أحمد الفيشاوي، تريند منصة أكس تويتر سابقًا، وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وأشاد به عدد من الجمهور وخاصة الكيمياء بين أحمد الفيشاوي وشيري عادل.

واحتفل فريق عمل "فيلم عادل مش عادل" بعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم منذ أيام بحضور أبطال العمل.

وكان من ضمن الحضور الفنان محمد رضوان، أحمد الفيشاوي، دينا، شيري عادل، والمخرج أحمد يسري، وقال مخرج العمل من خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد بالعمل مع الفيشاوي وتقديم عمل كوميدي.

فيلم عادل مش عادل

نجوم فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

عادل مش عادل

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم "بنقدر ظروفك":

ويذكر أن انتهي الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" مع مي سليم، وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

وجدير بالذكر أن أثار الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم جدلًا واسعًا، وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أمس الإثنين، بعد نشر مجموعة من الصور له وهو يرتدي بدلة فرح، وبرفقة الفنانة مي سليم وهي ترتدي فستان زفاف أبيض.





وبعد العديد من التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة زواج الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة مي سليم، اتضح ان الصور من كواليس تصوير مشهد زفافهم ضمن أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يجمع النجمين سويًا.