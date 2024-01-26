نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عرضت حياتها للخطر بعد وفاة زوجها".. تعرف على التفاصيل الشخصية للفنانة منى عبدالمجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة منى عبدالمجيد، حيث ولدت في السادس والعشرين من يناير سنة 1960، وهي ممثلة خليجية ولكنها ولدت بمصر ومعها جنسية مصرية وكانت تعيش بالكويت منذ عام 2011 م ثم بدأت في مجال التمثيل عام 1984 م من خلال عملها كمساعدة مخرج في الدراما التلفزيونية ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بالتمثيل عام 1992 م.

وفاة زوج الفنانة منى عبد المجيد

تعرضت منى لوعكة صحية ما اصابها شلل نصفي، وقد صاحب مرضها ازمة نفسية بسبب وفاة زوجها مما أدخلها في حالة اكتئاب حاد أدت إلى محاولتها للانتحار اثناء مرضها واستضافت الفنانة صاحبة الطلة المميزة في ديوانيته لتحل ضيفة عزيزة لمدة ساعتين فما كان منهم إلا أن فتحت قلبها بكل محبة لكل أسئلة المتصلين وردت على الجميع بمودة ووضحت كل ما طلبوا الاستفسار عنه سواء عن حياتها الفنية أو حتى الخاصة وعن المفارقات التي واجهتها خلال محنتها ووفاة زوجها في عام 2008.

المسلسلات التي شاركت فيها الفنانة منى عبد المجيد

‏بعدما تركت الفنانة منى عملها في الأغراض اتجهت إلى التمثيل كما ذكرنا وكما بتمثيل عدد كبير من المسلسلات كان آخرها مسلسل في عام 2012. مسلسل سليمان الطيب هو مسلسل كويتي كوميدي بطولة سعاد عبد الله محمد المنصور وخالد العبيد مريم الغضبان وحياة الفهد يتكون من 18 حلقة فقط من تأليف حياة الفهد وإخراج محمد السيد عيسى وتدور قصة المسلسل حول سليمان الرجل ذو الأربعين عام الأعزب الذي يعيش مع والدته البخيلة والتي ترفض زواجه لكي لا يرثها أحد وتفشل جميع المحاولات لإقناعها بزواج ابنها ولكن قررت الخطابه أم فيصل التحدي والتعاون مع قريبتها الأرملة‏ لكي تتزوج منه وتبدأ من هنا المشكلة.

‏مسلسل عش الزوجية ومسلسل العقرب

‏مشاركة الفنانة منى في مسلسل عشق الزوجية عام 1993 ثم شاركت في مسلسل العقاب في عام 1994 وهو مسلسل كويتي عرض في شهر رمضان من تأليف سعد الفرج وإخراج عبد الرحمن الشايجي وتدور قصة المسلسل حول امرأة تدعى عائشة تمارس قسوتها على أسرة زوجها وتظلمهم ولديها ولد واحد هو شخص مسالم وتدور الأحداث لكي تقع الأم في شر أعمالها.