نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي: "أتمنى تقديم عمل للأطفال وحبي الحقيقي كان خطيبي الذي توفي" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل مثيرة عن تنبؤات علماء الفلك والأبراج حول زواجها منذ 7 سنوات، وذلك خلال استضافتها في برنامج "حواديت الناس".

تصريحات حورية فرغلي:

وأضافت حورية فرغلي، خلال لقاء في برنامج «حواديت الناس» الذى تقدمه الإعلامية يمنى بدراوى على قناة الشمس الفضائية، أن الكثير من علماء الفلك أكدوا زواجي على مدار 7 سنوات لأنها برج الميزان، إلا أن تلك التوقعات لم تصدق على مدار 7 سنوات، مؤكدا أن الحب الحقيقي لا يتم تسوله.

وقالت "حورية": "أن أتسول الحب، وحبي الحقيقي كان خطيبي الذي توفى فى حادث سير والحب فى حياتى الآن هو حبى لوالدى وشقيقتى رغم مقاطعتها لي وعدم ردها على تليفوني وهو أمر يسبب لي أزمة في حياتي وأتمنى أن تراجع نفسها لأني أحبها".

حورية فرغلي تعبر عن حبها لشيرين عبدالوهاب:

وأوضح حورية فرغلي، أنها تعشق الفنانة شيرين عبد الوهاب لأنها نفس برجها، مؤكدا أن أهم أعمال حياتها هي حكاية بنات ساحرة الجنوب التي حصلت على أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الدراما، مشيرة إلى أن لديها الكثير من العروض للعمل على خشبة المسرح، وأنها ستوافق على ذلك لرغبتها في خوض غمار تلك التجربة.

وأشارت "حورية" إلى أنها تمنت تقديم شخصية حتشبسوت بسبب الشبه الكبير بينهما، كما أنها تمنت تقديم عمل للأطفال لأنها حُرمت من أن تكون أم.

وفي سياق آخر أعلنت الفنانة حورية فرغلي إعتذارها لعدم مشاركتها في فيلم "ديجافو" الذي كان من مقررًا أن يتم تصويره في ديسمبر الماضي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت حورية فرغلي علي صفحتها الشخصية قائلة: "السلام عليكم خبر هام جدًا بعتذر رسميًا عن فيلم ديجافو لعدم المصداقية في التعامل".

آخر أعمال حورية فرغلي:

ويذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي هو مسلسل "أيام"، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبيرمن النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.