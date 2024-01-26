نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. محمد هنيدي يتسبب في إجهاض جارته فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن أمس عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا.





تفاصيل تسبب محمد هنيدي في إجهاض جارته





كشف الفنان محمد هنيدي عن تسببه في إجهاض جارته، وذلك اثناء حلوله ضيفًا مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد"، المذاع عبر قناة CBC.





قال محمد هنيدي أنه تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لنا، بسبب أنني ارتديت قناع مخيف، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما ادي إلى سقوطها على الارض وفقدت الجنين.

وأضاف ‘هنيدي’، هذه السيدة كانت لم ترزق بأطفال على مدار سنوات طويلة، لذا بعد أن شاهدتها تسقط على الارض هربت إلى خالتي فى الاسكندرية لمدة شهر.

واكمل 'هنيدي' عدت بعد شهر إلى المنزل مرة أخري، وهذه السيدة حاليًا لديها عدد من الأولاد.





أحدث أعمال محمد هنيدي



ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاحالسعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.





آخر أعمال محمد هنيدي

يعد فيلم "مرعي البريمو" من آخر أعمال النجم محمد هنيدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



وشارك في بطولة فيلم "مرعي البريمو" كل من محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.