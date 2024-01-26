نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال الفنانة منى عبدالمجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة منى عبدالمجيد، حيث ولدت في السادس والعشرين من يناير سنة 1960،وهي ممثلة خليجية ولكنها ولدت بمصر ومعها جنسية مصرية وكانت تعيش بالكويت منذ عام 2011 م ثم بدأت في مجال التمثيل عام 1984 م من خلال عملها كمساعدة مخرج في الدراما التلفزيونية ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بالتمثيل عام 1992 م.

أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفناة منى عبدالمجيد

‏شاركت الفنانة منى عبدالمجيد في مسلسل ميزان العدالة عام 1995 مسلسل دلق سهيل في عام 1996 ‏وهو مسلسل يتكون من جزء أين تم إنتاج الجزء الأول في 1996 والجزء الثاني في 1997 من تأليف بدر محارب والجزء الأول إخراج علي حسين البلوشي والثاني غافل فاضل وداعة الدول قصة المسلسل حول بعض الأحداث في الكويت في فترة الستينات من خلال بعض الأحداث التي تحدث في الأحياء الكويتية القديمة وعلاقات الاهل هناك بعضهم لبعض من خلال خطوط درامية

مسلسل بو هباش ومسلسل الوهم وغيرهم

‏وشاركت مسلسل بوهباش عام 1996 ‏مسلسل كويتي بطولة الفنان محمد المنصور وهدية سعيد وسعود الشويعي مشاركتهم لنا في البطولة والمسلسل من تأليف حمد الشهداء وتدور قصة المسلسل حول عائلة متوسطة الحال تسكن في بيت صغير حيث يملك بو هباش محل في أحد الأسواق الكويتية والله إنه بخيل فلا أحد يأتي لي اشتري منهم ويحفظ تجارة في السوق الذي يتقرب الملابس الرجالية‏وفي عام 1997 ثم شاركت في مسلسل الوهم وفي عدد آخر من المسلسلات مثله سابع جار ومسلسل من يقتل الأحلام والشراب والحب الكبير وغيرهم وآخر مسلسل لها هو مذكرات عائلية جدا في عام 2012.

‏الأعمال المسرحية التي شاركت فيها الفنانة منى عبد المجيد

‏شركة منى عبد المجيد في عدد كبير أيضا من المسرحيات فقد شاركت في عام 1993 في مسرحية شربكة دربكة هي مسرحية كوميدية اجتماعية وفي نفس العام شاركت في مسرحية انتخبوا أم علي وعام 1994 شاركت في مسرحية الواد ده كويتي وعائلة بو عبود وكامل الدسم وفي عام 1995 شاركت في مسرحية ليلة والغابة وفي عام 1997 في مسرحية صح لسانك يا مسرحية كوميدية وفي عام 1999 شاركت في اللي يدري يدري وفي عام 2000 شاركت في مسرحية على الباب يا شباب وعام 2002 ما يصح إلا الصحيح‏ويا أنا يا البنات وفي عام 2004 جمعان والأمريكان وفي عام 2005 واحد ‏+واحد وآخر مسرحية لها في عام 2008 شاهة ومزنة أختين وبختين