نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد يونس يكشف عن كواليس روايته الأولى في عالم الأطفال (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم يندفع بسرعة نحو التطور والتنوع، يسطع الكاتب والمؤلف الذي يتحدى الروتين ويفتح أفقًا جديدًا في عالم الأدب، أن يأخذنا في رحلة متنوعة بين صفحات "نادر فودا 8"، "خبايا 2"، والكتاب الجديد المخصص للصغار بعنوان "يونس والزتون".

تجسد هذه الكتب تحولًا مميزًا في مسار الكتابة، حيث يجمع الكاتب بين الخيال والواقع، ويقدم تجارب فريدة تتراوح بين الرومانسية الغامضة والكتب التفاعلية الشيقة، ومع هذا التنوع، يستعرض الكاتب لأول مرة موهبته في كتابة القصص للأطفال، مما يعد خطوة جريئة وملهمة.

وحول مشاركته في الدورة الخامسة والخمسون، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أجرى "دوت الخليج الفني"، لقاء خاص مع الكاتب والروائي أحمد يونس، حيث يكشف عن تفاصيل كواليس تأليفه لثلاث كتب هذا العام، اليكم نص الحوار،،

قال الروائي والاذاعي أحمد يونس، إنه يشارك في الدورة الخمسة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بثلاث كتب "نادر فودا 8 وخبايا 2"، وكتاب جديد للأطفال بعنوان "يونس والزتون"، وهو يعتبر تجربة جديدة ولأول مرة أجرب تأليف كتاب في مجال الأطفال وأنوى أن أعطي تلك التجربة اهتماما أكثر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رواية "نادر فوده"، شق طريقه و"خبايا 2"، هو كتاب تفاعلي أكثر، ونسبة كتابتي فيه قليلة جدا والنصيب الأكبر لجمهوري.

وتابع "يونس"، حديثه قائلا: "يونس والزتون"، هي تجربة جديدة ومختلفة في عالم الأطفال، وأتمنى أن يعجب جمهوري ويكون على مستوى أكبر من مستوى الأعمال التي قدمتها قبل ذلك، ومن المقرر أن تصدر أجزاء كثيرة في المستقبل.

وأكد الروائي، على أن تأليفه لكتاب أطفال ليست مغامرة، ‘لإني يقدم برنامج "اوتوبيس السعادة"، والذي خلق حالة تفاعلية بيني وبين جمهوري من فترة كبيرة’.

وعلى صعيد آخر، أشار "يونس"، إلى أن معرض الكتاب بالنسبة له المكان الذي يستطيع أن يجمع عدد كبير من جمهوره في وقت واحد، فضلا عن أن العدد الكثيف الذي يحرص على التواجد في حفلات توقيع أعمالي ‘رزق ربنا’.

وأضاف ‘يونس’، "بخلص حفلات التوقيع وابدأ في جولتي داخل المعرض والكتب اللي بحتاجها بشتريها والروايات اللي عايز أقراها بشتريها وحاجات لأولادي وحاجات أقدر أعرف أربي الأولاد بيها.. معرض الكتاب من أقوى الأحداث التي تشهدها مصر، كل عام، وعلى الرغم من عدم إقامة حفلات توقيع لي العام الماضي ولكني حرصت على تواجدي من خلال تصوير "اوتوبيس السعادة"، بالمعرض، وذلك لعدم قدرتي على الغياب عنه على الإطلاق.