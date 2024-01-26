نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة عن أغنية "صندوق": 'بهديها لروحي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بأغنيتها الجديدة ‘صندوق’، وذلك من خلال حسابها الشخصي على منصة أكس تويتر سابقًا

منشور أصالة:

وكتبت: "نقّيت هالأغنيه كهديّه لروحي اللي بحاول بشتّى الطرق داريها وطبطب عليها مشان توصلكم متل مابدي ياها تكون تعين وتفرّح وتطبطب'.

وأضافت أصالة: "سوريا بصوتي موجودة بلغتي باقيه مازالت.. وهالأغنيه من كثر ماحبيتها غنّيتها مرات ومرات ومن استوديوهات ببلاد مختلفه وكلّ مرّه كنت عم غنّيها بطريقه ولمّا سألت حالي على شو بصوتي عم دوّر'.

وتابعت أصالة، "عرفت بدّي يكون مجروح بس فيه كتير أمل مافيه يأس قد مافيه صبر مو مخذول من ناس قدّ ماكتار أنصفوه فيه طفوله قدّ مافيه نضج وبكلّ هالمشاعر غنّيت".

أصالة

تكريم أصالة في joy award



وفي سياق آخر، تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.