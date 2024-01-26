بعد تصدره التريند.. تعليق محمد هنيدي على منحه الجنسية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن أمس عن حصوله على الجنسيةالسعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا.

حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية





كشف النجم محمد هنيدي، عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق إكس.

أول تعليق من محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية





وأعلن "هنيدي"، الخبر، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي على هذا الشرف والتكريم، وعلق: "الحمد للهربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم اني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتابع هنيدي: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرًا المملكة العربيةالسعودية".

وأختتم محمد هنيدي: "بالمناسبة بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي الالشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".





أحدث أعمال محمد هنيدي





ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.