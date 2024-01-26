الليلة.. حفل وسط البلد في "سولد أوت" مع محمود سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي فرقة "وسط البلد"، الليلة حفل سولد أوت كامل العدد، مع الإعلامي محمود سعد، حيث تتذكر الفرقة أشهر أغانيها على مدار أكثر من٢٥ سن.





وتقدم الفرقة عرضها على مسرح سولد أوت بتوزيع مختلف وبمصاحبة أوركيسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته.

تفاصيل حلقة الخميس من برنامج "سولد أوت"





وحاور الاعلامي محمود سعد في حلقة أمس الخميس، أكبر تاجرة خضار في سوق البدرشين، ام سمر والتي تحكي كيف أصبحت "المعلمة تمساحة" في سوق يغلبه الرجال، ومن البدرشين لأسوان، يقابل الإعلامي محمود سعد "الحاجة ليلى" التي تعد أول سيدة في النوبة تصبح شيف متخصص وهي شهيرة بوصفتها السحرية للملوخية.









مواعيد عرض برنامج "سولد أوت"

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.





فرقة وسط البلد





يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.





أعضاء فرقة وسط البلد





يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.