القاهرة - محمد ابراهيم - ويجز يُهاجم وائل غنيم: كنت شيخ وبقيت كلب..بتحاول تستشيخ وانت من الجوب للكأس ومن الكأس للجوب..اشتعلت الحرب الكلامية مجددًا بين مطرب الراب ويجز والناشط السياسي وائل غنيم، وذلك بسبب خلافهم حول مجريات الحرب والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني منذ يوم السابع من شهر أكتوبر، والذي حدثت في عملية طوفان الأقصي.



وعاد ويجز من جديد وهاجم الناشط السياسي وائل غنيم، حيث كتب ويجز عبر حسابه الشخصي بموقع X (تويتر سابقًا): "طب فسرلي ده إيه شيزو مثلًا كنت شيخ بعدين بقيت كلب متربتش شمتان في المستضعفين عشان مختلف معاهم سياسيًا، وكل أما أجي أديك تقولي حماس مع أني مقولتش حماس ولا مرة، إيه السر بقي وبتدخل تكلم إسرائيليين متطرفين محرضين، أنا مقتنع إنك مستفيد بشكل ما، اتزنق اشتم ده شغل أطفال".

ويجز يُهاجم وائل: يوم مع النظام ويوم ضد النظام

وتابع ويجز: "ده غير إنك يوم مع النظام ويوم ضد النظام يوم تعيط مع أستاذة منى، فهمني بقي إيه الدماغ عايز توصلنا لإيه، كل الناس بتكلمني تقولي فكك منه مجنون ومفيش مجنون إلا عاقل أنا مش مقتنع ومش فاهم إزاي مفجر ياخد صف الإسرائيليين باستماتة عشان جرائم حماس جيش الإحتلال".



وأتم ويجز: داخل تشتم في الناس على النت مع العلم أني لو شوفتك كفاءة أعرفك مقامك بالذوق وبالعافية لو تحب..داخل كمان تستشيخ وتتكلم في صلاة وصبر وصوم وسبحة وأنت يا مولانا اتولانا، من الجوب للكأس ومن الكأس للجوب".



تفاصيل أزمة ويجز ووائل غنيم



وسبق وأن هاجم الناشط السياسي وائل غنيم مطرب الراب ويجز من خلال مقطع فيديو نشره وائل غنيم عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيه: "وجوزة قلبي دا حبيبي وأحلى بيبي، بيلبس شيفون جميل، بتجيب الشيفونات منين يا ويجز عايز أجيب واحد، وكتب وائل غنيم على الفيديو: كل اللي اتقال إشاعات أنا وويجز إخوات، أنت في عمر ولادي يا جوجو".

ورد ويجز على الفيديو قائلًا: "حبيبي أنت والله عسول ودمك خفيف جدًا من معجبينك يا منفي كمل..معنديش أخوات جواسيس للتنويه، أنا بس بعامله على قد عقله كدة كدة ويعني محدش يقوله بقى".