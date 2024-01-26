بعد 6 أيام من طرحها.. أغنية بعتذرلك تتخطى 4 مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل إسم بعتذرلك وتخطت عدد مشاهداتها 4 مليون و300 ألف مشاهدة، والتي احتلت المركز الخامس للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

وتعاون أحمد سعد في أغنية “بعتذرلك” مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

كلمات أغنية بعتذرلك



وتقول كلمات الأغنية: بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح =للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

حفل أحمد سعد المقبل

جدير بالذكر أن يستعد أحمد سعد، لإحياء حفلًا غنائيًا، في دبي بدولة الإمارات، يوم 1 فبراير المقبل، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.