نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم محمد هنيدي.. مشاهير حصلوا على الجنسية والإقامة الذهبية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة إيجابية تعكس تقدير المملكة العربية السعودية للكفاءات والمبدعين من مختلف المجالات، أعلنت الحكومة السعودية منح الجنسية السعودية لعدد من المشاهير في الفن والإعلام في مصر، وذلك تقديرا لجهودهم المتواصلة في دعم المملكة.

أبرز المشاهير الذين حصلوا على الجنسية السعودية

ومن بين المشاهير الذين حصلوا على الجنسية السعودية، الإعلامي عمرو أديب، والموسيقار هاني فرحات، والسيناريست صلاح الجهيني، والفنان محمد هنيدي، والفنانة أنغام، والفنان تامر عاشور.

وأعرب المشاهير الذين حصلوا على الجنسية السعودية عن سعادتهم بهذا التقدير، وتوجهوا بالشكر للمملكة العربية السعودية وقيادة المملكة على هذه اللفتة الكريمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة العربية السعودية لجذب الكفاءات والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للثقافة والفنون.