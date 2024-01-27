نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. من هو محمد الحلو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجم محمد الحلو تريند محركات البحث جوجل، بعد ظهوره برفقة المطربة هلا رشدي ببرنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة أون.





من هو محمد الحلو؟

ولد الفنان محمد الحلو يوم 3 مارس لعام 1955، وحصل على بكالوريوس معهد الموسيقي العربية، ومحمد الحلو، يعد من أكبر العائلات المصرية، فهو ينتمي لـ أسرة الحلو وهم أشهر مدربين الأسود فى مصر والوطن العربي، فهو حفيد محمد الحلو، الذي كان يعمل في السيرك القومي بالعجوزة في فترة السبعينيات وكان يعد من أشهر مدربي الأسود به.





مشواره الفني

بدأ حياته الفنية من خلال عمله بفرقة الموسيقى العربية، خاض تجربة التمثيل من خلال مجموعة من الأفلام السينمائية منها "الحب الحقيقي" و "شباب لكل الأجيال" و"ابتسامة في عيون حزينة" و"طبول في الليل" و"ممنوع في مدرسة البنات"، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان “وجيدة وسامح” وفوازير ألف ليلة وليلة ”أسطورة عروس البحر”، وأيضا عملين مسرحيين بعنوان “سى على وتابعه قفة” و“لولى”.





أهم أعمال محمد الحلو الغنائية





وأصدر محمد الحلو، أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحًا كبيرا إصدار العديد من الألبومات، ومن أبرز ألبوماته:" احبابنا، اشكرك، يا حبيبى"، ومن أشهر أغانيه:" يا بوى يا مصر، يا حبيبى كان زمان، اه اه، صوت بلادى، فداكى الرح".





يعد محمد الحلو من الفنانين الأوائل الذين غنوا تترات ومقدمات المسلسلات بل وأكثرهم أداء مثل: «آه يا زمن» و«ليالي الحلمية» و«الوسية» و«حياة الجوهري» و«زيزينيا» و«حلم الجنوبي» و«بوابة المتولي» و«درب الطيب» و«هالة والدراويش» و«للثروة حسابات أخرى» و«الآنسة كاف».









سبب عودة الحلو للفن بعد اعتزاله





أعلن في فترة من الفترات اعتزله الفن ثم عاد عن قراره بسبب إلحاح معجبيه والمطربين المقربين منه.





زيجات محمد الحلو

كشف الفنان في أحد اللقاءات التلفزيونية قال: إنه تزوج 5 مرات، وحاليًا لا يفكر فى الزواج مطلقًا، مؤكدًا أنه كان يتعامل مع الجانبالإيجابي في كل زيجاته، إلا أنه بعد تلك السنوات لا ينصح أي مطرب بالزواج أكثر من مرة.









آخر أعمال محمد الحلو

يذكر أن آخر أعمال محمد الحلو أغنية الخير والبركة التي تعاون فيها مع هلا رشدي، والتي حازت على إعجاب الجمهور فور نزولها.

