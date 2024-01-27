نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر محمد الحلو التريند.. علاقته بـ وردة الجزائرية وهكذا كانت تناديه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجم محمد الحلو تريند محركات بحث جوجل، بعد ظهوره برفقة المطربة هلا رشدي ببرنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة أون.





تفاصيل علاقه محمد الحلو بالفنانة وردة



كشف الفنان محمد الحلو في أحد اللقاءات عن علاقتها بالفنانة القديرة وردة، حيث قال: ان هناك علاقة قوية بالمطربة وردة الجزائرية، ومنكثرة إعجابها به كانت تناديه بـ "ابنها الكبير".





زيجات محمد الحلو

كشف الفنان في أحد اللقاءات التلفزيونية قال: إنه تزوج 5 مرات، وحاليًا لا يفكر فى الزواج مطلقًا، مؤكدًا أنه كان يتعامل مع الجانبالإيجابي في كل زيجاته، إلا أنه بعد تلك السنوات لا ينصح أي مطرب بالزواج أكثر من مرة.





أهم أعمال محمد الحلو الغنائية





وأصدر محمد الحلو، أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحًا كبيرا أصدار العديد من الألبومات، ومن أبرز ألبوماته:" احبابنا، اشكرك، يا حبيبى"، ومن أشهر أغانيه:" يا بوى يا مصر، يا حبيبى كان زمان، اه اه، صوت بلادى، فداكى الرح".





يعد محمد الحلو من الفنانين الأوائل الذين غنوا تترات ومقدمات المسلسلات بل وأكثرهم أداء مثل: «آه يا زمن» و«ليالي الحلمية» و«الوسية» و«حياة الجوهري» و«زيزينيا» و«حلم الجنوبي» و«بوابة المتولي» و«درب الطيب» و«هالة والدراويش» و«للثروة حساباتأخرى» و«الآنسة كاف».





آخر أعمال محمد الحلو

يذكر أن آخر أعمال محمد الحلو أغنية الخير والبركة التي تعاون فيها مع هلا رشدي، والتي حازت على إعجاب الجمهور فور نزولها.