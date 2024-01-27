نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من راقصة لداعية في أقرأ.. أبرز المحطات في حياة سحر حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 26 يناير، عيد ميلاد الفنانة سحر حمدي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1956، وتحتفل اليوم ببلوغها 67 عاما.

ولدت هاجر محمد مصطفى ـ الشهيرة بـسحر حمدى في مثل هذا اليوم 26 يناير 1956 بالجيزة، لأب بسيط يعمل موظف بالسكة الحديد،تخرجت من كلية الاداب جامعة القاهرة، شاركت في فرقة الرقص والتمثيل في الجامعة وفي أسبوع شباب الجامعات الذي يقام كل عام وبعد التخرج انضمت للفرقة القومية المصرية للفنون الشعبية ثم اتجهت للعمل كراقصة في الصالات والملاهي الليلية.

ظهرت على سحر حمدي، مواهب الرقص منذ أن كانت طفلة صغيرة، وصولا إلى اجادتها للرقص الشرقي ولكن بأسلوب مختلف، فقد كانت لها بصمات خاصة من طريقة اختيار بدل الرقص بأشكال مختلفة وألوان مبتكرة حتي حصلت علي لقب “برنسيسة الرقص الشرقي”.

سبب اعتزال الفنانة سحر حمدي عن الرقص

تعلق الراقصة سحر حمدى على اعتزالها قائلة:كان شعوري بالاعتزال موجودا بداخلي، وكنت مستعدة روحانيا لاتخاذ القرار إلى أن رحلت والدتي والذي اعتبرت رحيلها بمثابة صدمة كبيرة هزت كيانى وأحسست من خلاله مدى تفاهة الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى في شهوات الدنيا، ثم جاء زلزال 92،وفقدنا الأبرياء تحت الأنقاض ساعتها قررت الاعتزال وارتداء الحجاب والتقرب إلى الله بالتوبة عن كل مامضى بتشجيع من الشيخ عمر عبد الكافى.

ظهور سحر حمدي بعد ارتدائها الحجاب

ظهرت في مناظرة مع عدد الفنانات المحجبات المعتزلات أبرزهن "شهيرة، "حنان"، بحضور الشاعر أحمد فؤاد نجم، عبر قناة "اقرأ"، مع الإعلامية بسمة وهبة ـ المحجبة في ذلك الوقت ـ ودارت أحداث الحلقة حول ارتداء الحجاب وترك الفن للتقرب من الله.

في عام 2012 رفعت دعوى سب وقذف وتشهير وتعويض ضد الإعلامي توفيق عكاشة على خلفية تصريحاته حول زواجها من عمر عفيفى عقيد الشرطة الهارب.

في عام 2017 عادت سحر للظهور مجددا من خلال برنامج "أحلى النجوم"، والذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر شاشة قناة "المحور". من خلاله مدى تفاهة الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى في شهوات الدنيا، ثم جاء زلزال 92،وفقدنا الأبرياء تحت الأنقاض ساعتها قررت الاعتزال وارتداء الحجاب والتقرب إلى الله بالتوبة عن كل مامضى بتشجيع من الشيخ عمر عبد الكافى.