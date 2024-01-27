نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من 13 مليون مشاهدة.. أغنية هيجيلي موجوع تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم المطرب تامر عاشور تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان هيجيلي موجوع والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب وتخطت عدد مشاهداتها 13 مليون مشاهدة وذلك بعد أسبوعين من طرحها، واحتلت المركز الثاني للمحتوى الرائج على اليوتيوب

أغنية «هيجيلي موجوع» من كلمات عليم وتأليف عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.





كلمات أغنية هيجيلي موجوع



وتقول كلمات الأغنية: هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش.

حفل تامر عاشور وأنغام



يشار إلى إنه قام تامر عاشور بإحياء حفل غنائي حواري برفقة أنغام مساء أمس بالمملكة العربية السعودية، واستمر الحفل نحو 4 ساعات قدما أثناءه عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.



وقام تامر عاشور بغناء عدد من أعماله التي يعرفها الجمهور من أبرزها أحدث أغانيه “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.



وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة.

آخر أعمال تامر عاشور



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «عديت»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

كلمات أغنية عديت



ومن كلماتها: عديت جنبى اتمنيت، ربي يجمعنا وتبقى شريكى ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول، مستنى ايه بقى، قلبي خلاص لقا، اللى أنا نفسى أهنن فيه، واللى اداديه كده، ايه الضحكة دى ايه ده، جنانى بيك عدى الخيال، إفتح قوسين، وأكتبنى معجب حاله حال.

