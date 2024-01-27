نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفلها مع تامر عاشور.. أنغام تتصدر تريند مؤشرات بحث السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أنغام، خلال الساعات الاخيرة، تريند محركات بحث جوجل السعودية، بعد احيائها حفل غنائي مع تامرعاشور، ضمن فاعليات موسم الرياض، وحصولها على الجنسية السعودية.





تفاصيل الحوار الغنائي بين أنغام وتامر عاشور





شهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والنجم تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضوركامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.









افتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون ال "روز" من تصميمطونى ورد وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية " حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منهالحفاوة الإستقبال.





وقدمت أنغام خلال الجزء الأول من " الحوار الغنائي" أغاني "قلبك"، "عمرى معاك"،"سيبته"،"لوحة باهته"، " انا ساندة عليك" و"سيدي وصالك".





وقدم تامر عاشور بالتبادل مع أنغام فى الجزء الأول أغنيات " من غير ما أحكيلك"، " بيت كبير"،"حكايات"،"آخر مقابلة "،" بقولعادي"،"خليني في حضنك" و"ده حكاية".





ثم اختتم تامر عاشور الجزء الأول منفردا باغانى " هيجي موجوع"،"كنت فين"،" ذكريات"،"هاجي على نفسي"، " افترقنا"،"خلصانة الحكاية" و"كان موجوع".





وتصاعدت المزيد آجواء الإثارة والمتعه للحوار الغنائي خلال الجزء الثاني والأخير من الحفل مع عودة أنغام لخشبة المسرح مرتدية فستاناأكثر جاذبية باللون الاسود من تصميم مواز وقدمت أغنية " تسلم" بمشاركة تامر عاشور ثم قدمت "ده اللي عندي"، "ليه سبتها"،"لاتهجى"،"انا بعته كتير"،"ولا دبلت"،"اكتبلك تعهد" و"مابتعلمش".

وقدم تامر عاشور فى نفس الجزء بالتبادل مع انغام أغاني " كلموها عنى"، "رجعنا فى كلامنا"،"بياعه"،"كرهيني فيكي"،"تيجينتراهن" و"قولوا له سماح".





وأختتمت صوت مصر الجزء الثانى والاخير من الحفل منفردة بأغاني " الف اسف"، "ثلات حروف"،"بخاف"،"100 صورة"،"سيبكأنت"،"عرفها بيا"،"إتجاه واحد"،"هتمناله الخير"،"مهزومة" و"ياريتك فاهمني.





منح أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية في السعودية





تخلل الجزء الثاني من الحفل الإعلان عن منح أنغام وتامر عاشور الاقامة الذهبية بالمملكة العربية السعودية والذى علقت عليه أنغام بالشكروأهدت كلمة حب لخادم الحرمين والمملكة لكل ما تقدمه من دعم للفن والثقافة بالإضافة إلى شكر الشركة المنظمة بنش مارك.. وما زحتالجمهور قائلة: هنبقى جيران".









كما قدمت أنغام أغنية بمشاركة تامر عاشور أغنية "عشت معاك حكايات" تلبية لرغبة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئةالعامة للترفيه.





وحرص تامر عاشور على تحية أنغام وعبر عن سعادته بوجوده بجوار صوت مصر واعرب عن سعادته بنجاح فكرة الحوار الغنائي معها.





كما قام عاشور بإهداء انغام مقطع من أغنية "خليني فى حضنك لأنغام والذي يقول: "أنا مكسب عمري إني قابلتك..غيرت في عيني الأيام..طمنتني ع الباقي في عمري

حققت لي كل الأحلام" وسط المزيد من تفاعل الجمهور.





من جانبها وجهت أنغام كلمة شكر ل تامر عاشور الذي يمتلك رصيد غنائي يوافق رصيدها وقامت بتهنئة زوجته المذيعة نانسي علىزواجهما.