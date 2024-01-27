الأزمة الصحية لـ أحمد العوضي وحقيقة زيارة ياسمين عبد العزيز .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الفريق الطبي المعالج للنجم احمد العوضي، استقرار حالته الصحية، وتزايد احتمالات مغادرة المستشفى غدا الأربعاء 24 يناير، بينما ألمحت مصادر مقربة من العوضي لمسارعة ياسمين عبد العزيز بزيارته فور علمها باحتجازه داخل مستشفى السلام في المعادي بحالة "صعبة"، ولم يصدر عن النجمة المصرية أي تأكيد، علما أن الفريق الطبي أعلن صباح اليوم أن "الزيارة ممنوعة" عن العوضي لحساسية وضعه الصحي.

وتم تداول العديد من الأخبار حول زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي داخل المستشفى، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد علمها بالخبر للاطمئنان عليه، وبرر مصدر مقرب من العوضي الزيارة بأنها ضمن اتفاق لياسمين والعوضي باستمرار علاقة الصداقة الوطيدة والاحترام بينهما وعدم التأثر بالانفصال، ملمحا لمبادرة ياسمين سابقا بتبرئة العوضي من تهمة الخيانة الزوجية بعد 48 ساعة فقط من إعلان الطلاق الرسمي.

ايضـــــــاً :

طائرة يابانية تعود أدراجها بعد أن عض رجل مضيفة طيران

الاعلان عن توقيع اتفاقية لإطلاق قطار "حلم الصحراء" في السعودية

سعودي يصبح ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط بثروة تجاوزت 11 مليار دولار

أبرز العلاجات للحمى المنخفضة عند الأطفال واسبابها !

أضرار شاي البابونج واليانسون على المرأة الحامل

الإدارة الأمريكية لا تستبعد نشوب صراع مسلح بين الكوريتين

شركة مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرّح 22 ألف عامل

10 علامات مهمة تجعل كليتك في خطر

20 طعام ينصح الاطباء بتناوله يخفض نسبة السكر في الدم بدون الأنسولين

10 ممثلين الاغنى في العالم عاشوا بين الإبداع وكسب الأموال !

العوضي تعرض لأزمة تنفسية حادة أثناء تصوير "حق عرب" وأكدت مصادر من فريق عمل مسلسل حق عرب أن الفنان أحمد العوضي تعرض لأزمة صحية طارئة مساء أمس الاثنين، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأكدت مصادر مقربة احتجازه داخل المستشفى لمدة 48 ساعة لحين الاطمئنان على وضعه الصحي.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الصحية حدثت بعد تصوير مشهد أكشن تعرض فيه العوضي لدخان كثيف، ما تسبب في إصابته بأزمة تنفسية حادة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسبق أن طلب محمود حمدان مؤلف أحدث مسلسلات أحمد العوضي "حق عرب"، الدعاء للفنان الشاب عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك قائلا: دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى يومين لصعوبة حالته".

وظهر العوضي قبل دقائق من إعلان نقله إلى المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، ليسخر من مقطع فيديو تضمن شائعات حول معاناته بعد الطلاق من ياسمين عبد العزيز ومحاولته إعادتها إلى عصمته، وطلب السماح على الخطا الذي تسبب في طلب ياسمين الطلاق فورا، وعلق العوضي على الفيديو قائلا: الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة.

العوضي عاد من رحلة الترويج لـ الإسكندراني يذكر أن العوضي عاد من رحلة ترويج أول فيلم من بطولته المطلقة "الإسكندراني" في دول الخليج، واستكمل تصوير مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل حق عرب مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتي، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

ويعتبر المسلسل أول بطولة مطلقة للعوضي في الدراما بعدما قدم مع طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسلي "ضرب نار" و"اللي مالوش كبير"، وعرضا في رمضان 2022، و2023 على التوالي.

وكانت أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، جاء كالتالي.. "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تصدرت الترند مع الساعات الأولى من العام الجاري، بعد تداول توقعات خبيرة أبراج قالت فيها أن العام الجاري 2024، سيشهد انفصال الثنائي، بطريقة مفاجئة، وقالت ياسمين عبد العزيز.. "يا ساتر يا رب"، بينما علق العوضي على التوقعات مستعينا بالقول المأثور: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

كان أحمد العوضي أعلن عن انفصاله فنياً عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد آخر تعاون بينهما في مسلسل "ضرب نار"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك حينها في بطولة العمل كل من ماجد المصري، هدى الأتربي، أحمد بدير وآخرون.. والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.