هكذا احتفلت ليلى علوى بعيد ميلاد نجلها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة ليلى علوى بعيد ميلاد نجلها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت ليلى علوى: "كل سنة وانت طيب يا كل حاجه".

مقسوم

قالت الفنانة ليلى علوي إن كافة المشاهد في فيلم "مقسوم" مؤثرة بشكل كبير وإنها تأثرت بكثير من المشاهد عندما شاهدتها.

تابعت خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى والفيلم مليء بالمشاعر وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا".

ذكرت أنها تعلمت "الدرامز" حتى تؤدي الدور بشكل جيد ولايكون به أخطاء، قائلة: "تعلمت لفترة الدرامز عشان بزعل لما ممثل يؤدي دور عازف ويكون عنده غلط، حرصت على التعلم الجيد ولعبت على الدرامز وكنت براجع المخرجة وأسألها لو فيه حاجه غلط، خاصة أن خالد بيلعب درامز في البيت".

أضافت: "اخترت شخصية هند لأن الكاتب هيثم دبور عرض عليا الشخصية اللي أنا عاوزة أعملها واخترت هند وأنا مبسوطة أني اخترتها وأن الناس شايفة اختلافي في الدور".

قصة

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوى شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم خلال فترة التسعينيات.

فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.