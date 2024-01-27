بعد حصولها على جائزة صنّاع الترفيه "Joy Awards".. أحمد حلمي لـ منى زكي: "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد النجم أحمد حلمي، بزوجته الفنانة منى زكي، وذلك بعد حصولها على جائزة صناع الترفيه الفخرية عن مسلسل “تحت الوصاية” خلال حفل “جوي أووردز” بالسعودية، مؤكدًا أنها هي السبب في مراحل كثيرة من عمره على المستويين الإنساني والمهني أيضا.

وامتدح حلمي، زوجته خلال تصريحات صحفية، قائلا: “فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه.. فمنى لديها كمية من الصدق في عالم المجاملات وتتميز بأنها صادقة مع نفسها ومع الآخرين وغير مجاملة وتقول الحقيقة بشكل لطيف، مبينًا أن هذا ما تعلمه منها، وهي سند حقيقي له ويرى نفسه من خلالها".

ولفت الانتباه إلى أنه أصر على أن يتواجد معها في العرض الأول لفيلم "رحلة 404"، الذي يعتبر حلم منى زكي منذ فترة طويلة، والسيناريو الذي عشقته وكان له رحلة طويلة حتى رأى النور خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى إنه كان يعلم مدى تعلقها بهذا العمل، وفي الوقت نفسه مدى خوفها من ردود الفعل عليه.

وأضاف حلمي: "أتمنى أن يوفقها الله، وفيلم رحلة 404 يحقق نجاحا كبيرا، ويلاقي إعجاب الجمهور".

وتوجه لزوجته لـ منى زكي بالقول: "أتمنى أن تحققي دوما ما تسعين إليه كفن، ومن نجاح لنجاح مطلق بل ويحقق لك النجاح الفني والتجاري الذي تطمحين له".