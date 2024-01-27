بعد تصدرها تريند يوتيوب.. كلمات أغنية "أمور بسيطة" لـ هشام جمال وليلى زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية أمور بسيطة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيها الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في أول يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز الأول للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز

كلمات أغنية أمور بسيطة

ومن كلمات الأغنية: شايف رايحين أنا وانتي

على فين ومش متفائل

خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمكان اللي بينا أكيد هاممني بشهدك

بتهددي وتبعدي ودايما تقولي

مش فاهمني وتعندي

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة احنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد ده انتي السند

هو احنا مش كان بينا وعد

خايفة بعدين نخسر بعض احنا الاتنين

أنا مش متفائلة

وبحاول فعلا أكون وقت ما يحصل أي مشاكل هادية وعاقلة

متأثرة متوترة تفكيري في موضوعنا مخليني متغيرة

يا ترى مقصرة وبقول هل ممكن يوم يسيبني يا ترى

تعالى نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة احنا المفروض بنحب بعض

ليه بينا سد شيل أي سد

تعالى نتعاتب بصراحة وقول بجد

كان نفسي أقولك واقنعك

بس أنا هسكت واسمعك هتقولي إيه

لا مش هتسكت قولي ليه

خايف كلامي يوجعك وأبقى بإيدي بضيعك بتعاندي ليه

العِند ده بسبب إن أنا محتاجة أعيش مطمنة وأنا لسه خايفة

آسف لخوفك وانتي عارفة

مش كل حاجة للأسف ينفع يصلحها آسف معلش آسفة

تعالى نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

ليه بينا سد شيل أي سد ده انتي السند

هو إحنا مش كان بينا وعد

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

تعالى نسيبنا من النكد ده انت السند

هو إحنا مش كان بينا وعد



خطوبة هشام جمال وليلي أحمد زاهر



يذكرأن هشام جمال، كان أعلن ارتباطه رسميًا بـ ليلى أحمد زاهر وقراءة فاتحتهما، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.