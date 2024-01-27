نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار" بكرة أحلى بينا" مؤسسة أولادنا تكشف عن تاريخ دورتها الثامنة لعام 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اعلنت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة الدولي برئاسة السيدة سهير عبد القادر عن موعد افتتاح الدورة الثامنة لملتقي أولادنا ومهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني وذلك ليكون في الفترة من 27 - 20 سبتمبر 2024، وتحمل الدورة هذا العام شعار "بكرة احلي بينا " ويقام الدورة الجديدة تحت رعاية مظلمة كبيرة من الوزارات والهيئات الكبري منها وزارة الثقافة، وزارة التضامن وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة، وايضا المركز القومي للمراة، المجلس القومي للطفولة والامومة.



الملتقى الدولي للفنون ذوي القدرات الخاصة " اولادنا " يقام سنويا تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف دعم أولادنا وخلق منبر ثقافي فني يحتوي علي ابداعتهم ومواهبهم وفنونهم لتعزيز مسيرة دمجهم المجتمعي علي المستويين المحلي والدولي بالاضافة إلى خلق تفاعل ايجابي بينهم وبين مختلف الثقافات الدولية المشاركة.



ومن جهه اخري يقام مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني سنويا بالدمج مع ملتقي أولادنا بمشاركة الفرق الفنية الاستعراضية، الافلام السينمائية، بمشاركة الفنانين التشكيلين من مختلف دول العالم وايضا من جمهورية الصين الشعبية ومختلف الدول الافريقية تعزيزا لخطوات الدمج الدولي لذوي القدرات الخاصة أولادنا مع اقرانهم من الاسوياء