نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده فماذا جاء فيها؟

الرياض - محمد الاطلسي - عبّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن محبتها الكبيرة لفنان العرب محمد عبده مؤكدة أنها تعتز بشهادته عنها، والتي قال فيها إنه يحب غناء نانسي عجرم. وجاء كلام نانسي عجرم عن فنان العرب محمد عبده بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش حفل جوائز صناع الترفيه الذي أُقيم قبل أيام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

نشرت نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، عبرت من خلالها عن محبتها واحترامها وتقديرها للفنان الكبير محمد عبده وقالت: "الكبير محمد عبده محبتك شهادة بعتزّ وبفتخر فيها. أنا اللي فرحت كتير بشوفتك وبتمنى تكون إلنا لقاءات جايي بإذن الله لأنه وجودي حدّك شرف كبير... إلك مني كل الاحترام وكتييير حب!".

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وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي محمد عبده ونانسي عجرم مع التغريدة، وعبروا عن شوقهم لرؤيتهما يغنيان معاً على المسرح. كانت الفنانة نانسي عجرم قد التقت بفنان العرب محمد عبده على هامش حفل جوائز Joy Awards 2024 حيث عبّر محمد عبده عن محبته الكبيرة لها متمنياً لها التوفيق، وكان فنان العرب برفقة كل من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا والفنان عبد المجيد عبد الله؛ حيث عبروا عن محبتهم وتقديرهم للفنانة نانسي عجرم والنجاح الذي تحققه.

وكانت نانسي عجرم قد نشرت مجموعة من الصور والفيديو من حضورها لحفل صناع الترفيه، وقالت في تعليقها: "طاقة مبهجة في حفل جوائز Joy Awards 2024 ليلة من الموسيقى والتألق".

حفل صناع الترفيه أُقيم حفل صناع الترفيه في الرياض بالمملكة العربية السعودية وسط حضور كثيف من نجوم الوطن العربي والعالم من بينهم: نيكول سابا، راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى عدد النجوم العالميين، من بينهم: سلمان خان المتوّج بجائزة شخصية العام 2022، ونجمة هوليوود إيفا لونغوريا.

ويتميّز حفل "جوائز صناع الترفيه" Joy Awards 2024 بأن الجمهور هو مَن يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبْر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرون، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.

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