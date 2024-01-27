القاهرة - محمد ابراهيم - ننشر تفاصيل حكاية ريهام سعيد بعد عملية تجميل فاشلة على يد دكتور مشهور

من البداية لـ النهاية..القصة الكاملة لتشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب شهير..حالة من الجدل انتابت مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد على يد جراح التجميل الدكتور نادر صعب، حيث نشرت الإعلامية ريهام سعيد مجموعة من الصور لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وأوضحت هذه الصور تشويه وجهها.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورتين قبل وبعد إجراء عملية شد الوجه، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليهم قائلةً: "يغني وصل بك أنك تشوهني وتموت ست قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا ؟.. ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي أنت حاططها دي؟، عارف.. أنا هرفع عليك قضية وهبطلك الطب".

كما ظهرت ريهام سعيد في مجموعة من اللايفات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان: "ريهام سعيد تكشف لأول مرة تفاصيل فشل عملية التجميل وكيف تسبب طبيب شهير في تشويهها".

https://www.instagram.com/p/C2k2VF1IOP2/?igsh=MTZhcjFtc2t4OXBpMQ==

ريهام سعيد: لن ارد على هذا الهذي ولن انجرف لحرب ليس بها أي جدوى

وعادت ريهام سعيد وأثارت الجدل بمنشور آخر بشأن هذا الأمر كتبت فيها: "لن ارد علي هذا الهذي ولن انجرف لحرب ليس بها أي جدوى..طريقي التقارير الطبية والقضاء..هو يا جماعه لما حد يسرب صور لواحده هاتعمل له إعلان لو النتيجة كويسه ده يقلل مني واله من اللي محتاج اعلانات؟ وده ايه دخله في أنه شوهني ؟و هو في دكتور يسرب صور المريضة ؟ فين نقابة الأطباء اللبنانية ؟اقسم بالله حقي راجع".

الدكتور نادر صعب يرد على إدعاءات ريهام سعيد



وبعد حالة الجدل الواسعة التي أثارتها ريهام سعيد، خرج طبيب التجميل نادر صعب عن صمته، ليرد على اتهامها له بتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا في المستشفى الخاص به في بيروت.



ونشر جراح التجميل نادر صعب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو يتضمن عدة صور لـ ريهام سعيد، قبل وبعد إجرائه عملية شد الوجه لها في المستشفى الخاص به، في بيروت، ليؤكد من خلال هذه الصور مدى نجاح إجراء شد الوجه لها، دون حدوث أي تشويه.



نادر صعب يرد على اتهامات ريهام سعيد من خلال بيان رسمي

ونشر الدكتور نادر صعب جراح التجميل، مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بالإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ليوضح الفرق ما بين قبل إجراء العملية وبعدها.



وأصدر الدكتور نادر صعب، بيانا إعلاميا، نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تكذيب ادعاء ريهام سعيد ضده، وما نشرته من أخبار كاذبة ومضللة عنه، وحمل نص البيان أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضدها، وسوف يرفع دعوى قضائية عليها في لبنان ومصر، مع تسليم الأدلة التي تنفي ادعاءاتها.

وبحسب تصريحات تليفزيونية، قال الدكتور نادر صعب، إن تاريخ العملية يعود لشهر مارس الماضي، وذلك عندما اشتكت له من أن أطباء التجميل شوهوا وجهها خلال آخر 3 سنوات، وتريد منه إعادة تصحيح هذه التشوهات، خاصة أن أصبح لديها عين أكبر من الأخرى، وبالفعل تم علاج عدة أمور لديها، ومنها بعض المناطق الدهنية في الوجه، ولم تشكوا من أي شيء خلال طوال هذه الأشهر الماضية، مما أثار تعجبه بعد اتهامها له مؤخرًا.