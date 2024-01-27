نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "كان نفسي".. الشرنوبي يستعد لطرح أغنية "ما كفاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد الشرنوبي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ما كفاية" وذلك بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته الذي طرحها مؤخرًا وكانت تحمل اسم "كان نفسي" وقد حققت نسب مشاهدات عالية ولقت تفاعل كبير من الجمهور.

وقد روج الشرنوبي لأغنية "ما كفاية" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلًا: "ما كفاية، قريبًا، جاهزين؟ ".

ما هي آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هي أغنية "كان نفسي" الذي طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجمين المنصات الموسيقية وقد حققت نجاحًا كبيرًا.

والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية “كان نفسي” لـ محمد الشرنوبي

كان نفسي أقول إنه استحاله.. أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده

كان نفسي اشوفني أكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة

ماتجيش طويلة

كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني

يخلف ظنوني

كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي الاقي يوم إجابة.. للأسئلة

كان نفسي لما اتوه اقولي.. مش مشكلة

كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس أنا قلبي ياريت.. كان بايديه

كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون

كان نفسي أفهم الحياة وماتوهش فـ الظنون

كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون

كان نفسي الاقي أي حد جنبي أسند عليه

كان نفسي أكابر.