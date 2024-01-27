نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تنشر صورة لها برفقة إليسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة للفنانة إليسا برفقتها من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت غادة عبد الرازق على الصورة: “حبي”، فيما لاقت الصورة إعجاب جمهور النجمتين.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية، مشاركتها في حكاية تحت الحزام، التي دارت أحداثها في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاه من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.

تحت الحزام

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، والتي جسدت خلالها شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

وتعمل الفنانة غادة عبد الرازق، حاليًا بكل طاقتها من أجل الظهور بشكل أقوى خلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صيد العقارب"،والتي من المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.

صرحت الفنانة اللبنانية إليسا في الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي it's ok الذي طرح عبر منصة نينفلكس مساء أمس، عن عدم قدرتها على الإنجاب بسبب أدوية السرطان والعلاج الهرموني الذي تتبعه.

وأضافت أنها قد تعرضت لعدوي بسبب عملية تجميل قد أجرتها.

وأكدت إليسا خلال اللقاء أنها لا تمانع الزواج أو التبني في حالة موافقة الشخص الذي سيختاره قلبها في يوم من الأيام.