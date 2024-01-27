نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطرب المهرجانات سمارة ناو يحتفل بخطبته (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مطرب المهرجانات الشهير سمارة ناو بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني وقد أعلن خبر الخطوبة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله".

منشور مطرب المهرجانات سمارة ناو

آخر أعمال مطرب المهرجانات سمارة ناو

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال مطرب المهرجانات سمارة ناو هي أغنية "جينا" من فيلم اشباح أوروبا الذي طرح الصيف الماضي في جميع دور العرض.

وأغنية "جينا" هي من غناء ريشا كوستا وسماره والحان مصطفي شكري وكلمات احمد المالكي وانتاج محمد علام كيوب ميوزك وعلاقات عامه مصطفي مرتضي وتوزيع شيندي وخليل ويتم طرح الكليب علي مشاهد من احداث الفيلم الذي يقوم بأخراجه المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

تفاصيل فيلم “اشباح اوروبا”

فيلم "اشباح اوروبا" بطوله كل من هيفاء وهبي واحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر وباسم سمره واروي جوده وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن قصه كريم فاروق سيناريو وحوار امين جمال واخراج محمد عبد الرحمن حماقي ويتم عرضه حاليا بجميع دور العرض السينمائيه بمصر.

طاقم عمل فيلم "أشباح أوروبا"

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إنتاج فني أحمد مظهر، إشراف على الإنتاج وليد الصباغ، إشراف عام أحمد تمام، منتج محمد وزيري، موزع داخلي شركة سينرجي للإنتاج الفني «تامر مرسي»، موزع خارجي شركة الطاهر ميديا برودكشن، مخرج محمد عبد الرحمن حماقي، مساعد مخرج تحت التدريب مهند الدسوقي، مدير تصوير محمد عز العرب، مصطفى فهمي، موسيقى تصويرية شريف مكاوي، محمد وزيري، استايلست منى التونسي، إشراف فني وديكور إسلام حسن، فوتوغراف شريف الليثي، مونتاج حسن أبو جبل، هندسة صوت أحمد سمير.

قصة فيلم "أشباح أوروبا"

تدور أحداث فيلم "أشباح أوروبا" في إطار تشويقي وكوميدي، حول إمراة تنجب 6 توائم، فيضطر زوجها لبيع 3 منهم بسبب معاناتهم من الفقر، وعند اكتشاف زوجته لذلك تقرر تركه وتسافر للخارج، ثم تنشأ في المستقبل العديد من الصراعات بين الأشقاء.