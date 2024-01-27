نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا البحيري توجه رسالة لأهالي الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة إلي أهل اسكندرية من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C2k9N49tVCh/?igsh=MXJuYTM3azFnYXN4OQ==

واكتفت راندا البحيري بالتعليق:' شعب اسكندرية شكرا"، فيما لاقى منشورها تفاعلا بين الجمهور.

تذكرت الفنانة راندا البحيري الفنان سمير غانم والتي كانت ذكري ميلاده مساء أمس حيث نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر خاصية المنشورات قائلة "إمبارح كان عيد ميلاد من أغلي الناس علي قلبي سمير غانم الله يرحمه، بحبه أوي "

دولارات دولارات

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة راندا البحيري فيلم "دولارات دولارات" و الذي عرض منذ عدة أشهر.

شارك في بطولة فيلم " دولارات دولارات" الفنانة راندا البحيري والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان نضال الشافعي والفنان ماجد الإسكندر والفنان ومحمود فارس والفنان ياسر الزنلوكي وعدد آخر من الفنانين والفنانات

من جانب آخر تعيش الفنانة راندا البحيري فترة انتعاش فنية وذلك بعد غياب لعدة سنوات عادت بقوة في السينما بفيلمين "ساحر النساء" و"دولارات دولارات" وتواصل هذه الفترة تصوير مسلسلها الجديد "شمال إجباري" مع المخرج محمد خضري.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة راندا البحيري والفنان محمد لطفي والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان ياسر الزنلوكي والفنان محمود فارس وعدد آخر من نجوم الفن.

وكانت قد هنأت الفنانة راندا البحيري الفنانة ليلى زاهر بمناسبة خطوبتها على المنتج هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع “ فيسبوك”.

وكتبت راندا البحيري: “ألف مبروك هشام وليلى أحمد زاهر”.