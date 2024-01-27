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أحمد جودة - القاهرة - تعليق أسرة محمد هنيدي بعد حصولة على الجنسية السعودية

أول تعليق من أسرة محمد هنيدي بعد حصولة على الجنسية السعودية..أعلن الفنان محمد هنيدي أمس نبأ حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا، وعلى الفور تصدر الأمر محركات البحث الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب محمد هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

محمد هنيدي يشكر المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي

وتابع محمد هنيدي: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".



أول تعليق من أسرة محمد هنيدي بعد حصولة على الجنسية السعودية

ورغم تصدر اسم محمد هنيدي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، إلا أن حتى ذلك الحين، لم يعلق أحد من أسرة محمد هنيدي على نبأ حصوله على الجنسية السعودية.

كل ما تريد معرفته عن الفنان محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية

محمد هنيدي فنان مصري كوميدي من مواليد (1 فبراير 1965 -)، حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بدايةً في فيلميه إسماعيلية رايح جاى وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وفيلم بخيت وعديلة، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.



بدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب ولكنه قرر الانتقال إلى الفن وحصل على بكالوريوس من معهد السينما في العام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما والمسرح، ثم اشتهر بأفلام كوميدية مثل إسماعيلية رايح جاي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، بخيت وعديلة، همام في أمستردام، وش إجرام وغيرها، تزوج هنيدي من زوجته الأولى السورية في عام 1999 عبير السري مضيف الأسعد، ابنة رجل أعمالٍ مصري يحمل الجنسية السورية أيضًا، وأنجبا ابنتين وابن وهم فاطمة وفريدة وأحمد. وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كفنان كوميدي، إلا أن هنيدي يحرص على الحفاظ على حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام والجمهور، ونادرًا ما يتحدث عن حياته الشخصية في المقابلات الصحفية أو البرامج التلفزيونية، وقد أعلن عن حصوله على الجنسية السعودية في 25 يناير 2024.



آخر أفلام محمد هنيدي على مدار السنوات الماضية بالترتيب

مرعي البريمو 2023

نبيل الجميل أخصائي تجميل 2022

الإنس والنمس 2021

عنتره ابن ابن ابن شداد 2017

يوم مالوش لازمة:201

تيتة رهيبة:2012

أمير البحار:2009

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة:2008

عندليب الدقي:2007

وش إجرام:2006

يا أنا يا خالتي:2005

فول الصين العظيم:2004

عسكر في المعسكر:2003

صاحب صاحبه:2002

جاءنا البيان التالي:2001



