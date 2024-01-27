بتوقيع إيهاب عبد العظيم.. الجمهور يشيد بأغنية "قطة مغمضة" لـ شمس الكويتية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم أغنية "قطة مغمضة" وتعتبر إحدى الأعمال الفنية الناجحة للفنانة شمس، والتي حققت شهرة واسعة خلال طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما أصبحت حديث الجماهير ولاقت استحسانًا كبيرًا.

تتميز "قطة مغمضة" بأسلوبها الفريد والمميز، حيث تجمع بين اللون الشرقي والعصري في آن واحد. الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وتوزيع سامر أبو طالب، ميكس وماستر مهندس مصطفى رؤوف، فيديو أحمد جرزمان

، وتتحدث عن قوة المرأة واستعدادها لمواجهة التحديات والصعاب في الحياة. تمتاز كلمات الأغنية بالقوة والعاطفة، مما جعلها تلامس قلوب المستمعين وتلهمهم.



بالإضافة إلى ذلك، تم تداول الأغنية في الأوساط الشبابية وأصبحت رمزًا للتفاؤل والقوة.

كلمات أغنية قطة مغمضة

وجاءت كلمات أغنية قطة مغمضة كالنحو التالي /انا كنت قطة مغمضة وخربشت خلاص

وان حد هوّب ناحيتي هعمله شو ومداس

انا كنت قطة مغمضة وخربشت خلاص

وان حد هوّب ناحيتي هعمله شو ومداس

مبقاش يخصني ولا حد يهمني

وياللي بعتني اشوفك محتاااس

انا مش هقول تعالا لا لا لا لا لا

ولا حتى فاكره لا لا لا لا لا

انا مخي مخي في البلا لا لا لا لا

وكبير خِلقة

انا مش شاغلني عادي عادي عادي

كداب ومن الليـ لادي لادي لادي لادي

بره بقى حياتي ياتي ياتي ياتي ياتي

آه ومش فارقه

عيني يا عيني عـ اللي فاكر نفسه اه غزال

ومفكر نفسه سكة يمين مع إنه سكة شمال

عيني يا عيني عـ اللي فاكر نفسه اه غزال

ومفكر نفسه سكة يمين مع إنه سكة شمال

يا عيني عـ اللي ضاع واللي وعد وباع

والحب ده اختراع فاشل بطال

انا مش هقول تعالا لا لا لا لا لا

ولا حتى فاكراه لا لا لا لا لا

انا مخي مخي في البلا لا لا لا لا

وكبير خِلقة

انا مش شاغلني عادي عادي عادي عادي

كداب ومن اللـ لادي لادي لادي لادي

بره بقى حياتي ياتي ياتي ياتي ياتي

آه ومش فارقه

تعاون إيهاب عبد العظيم وشمس الكويتية

وفي سياق منفصل، حقق الشاعر إيهاب عبد العظيم نجاحات متتالية أبرزها تعاونه مع شمس من خلال أغنية يا متعلم، وهي من كلماته، وألحان وتوزيع سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحيني.



آخر أعمال شمس الكويتية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة شمس الكويتية أغنية رجال ونص والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.