نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف: "تعرضت للتنمر بسبب وزني في محل ملابس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيماء سيف، كواليس تعرضها للتنمر في محل ملابس أثناء شرائها وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة “المشهد”.

قالت شيماء سيف:' تعرضت للتنمر بسبب وزني جعلني أتخذ قرار بتفصيل ملابسي وعدم شراؤها.

وتابعت: “كنت في مرة في محل والبائعة قالتلي دا لو لبستيه هيتقطع ومن بعدها اتعلمت الخياطة وبقيت بفصل لنفسي”.

تصدر التريند

تصدرت الفنانه شيماء سيف تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركة زوجها المنتج محمد كارتر صورة جديدة برفقتها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام على أنغام أغنية يا قمر لـ عمرو دياب، ليحسم بها الجدل حول شائعة انفصالهما، وسرعان ما تصدر اسم شيماء سيف تريند جوجل.

وتردد خلال الأيام الماضية عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، عدد من الأنباء التي تشير إلى وقوع الطلاق بين شيماء سيف وزوجهاالمنتج محمد كارتر.

وانتشرت شائعة عن انفصال الفنانه شيماء سيف عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من6 سنوات، بعد مشاركته المنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام

شيماء سيف

وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام يحتوي نصا من أحد المطبوعات يقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك،فسرحهابإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.