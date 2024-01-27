نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "ابن امبارح".. رامي جمال يختتم أغانيه الدرامية لهذا الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفنان رامي جمال موسم الشتاء بأغنية "ابن امبارح" الذي طرحها مساء أمس عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وأصبحت التريند رقم 22 على موقع "يوتيوب".

وأغنية "ابن امبارح" من كلمات مودي نبيل، الحان فارس فهمي، توزيع ميكس وماستر محمد شفيق.

وقد روج الفنان رامي جمال لأغنية “إبن امبارح”، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: “مقربتوش في يوم مني …ده كان يسمع يدوب عني …وغلطه عمري هي اني..أنا اللي عليا كبرته …وماشي ياعيني من خيبته …يقول للناس ده أنا سبته.. وناسي زمان منين جبته …يارتني ساعتها صورته ميعادنا يوم الجمعه الساعه ٤ مع آخر اغنيه دراما في الشتا ده”.

منشور رامي جمال

أغاني رامي جمال خلال فصل الشتاء لهذا العام

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان رامي جمال عدد أغاني درامية كثيرة خلال فصل الشتاء هذا حيث بدأ الأغاني الدرامية بأغنية جيت متأخر ثم أغنية أهي مشيت وأغنية دوخناك يا فراق وأغنية بُعده فارق، وأغنية هي حكاية ختامًا بأغنية ابن امبارح.

ماذا تقول كلمات أغنية "ابن امبارح" لـ رامي جمال؟

مقربتوش ف يوم منى.. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى.. انا اللى عليا كبرته

وماشى يا عينى من خيبته.. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته.. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان.. بيتكلموعنده لسان ده كان عامل ملاك بجناح.. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت.. وقرب منى واهتميت

طلع كداب وفيه أتخميت.. ووشه التانى فعلًا بان مكنش يطول يعيش جنبى.. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى.. وشايف نفسه عالأخر

أهو اللى ف صوته بيعلى.. ده كان يتمنى يوصلى

دى وسعت منه بيقولى.. هايمشى كأنه مش فاكر.

ما هي آخر أعمال الفنان رامي جمال ؟

طرح المطرب رامي جمال، منذ يومين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "هي حكاية"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.